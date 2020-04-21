Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Камера е заснела катастрофата, при която загина Милен Цветков. Пешеходци оцеляват по чудо
Във фейсбук се появи видео от самия момент на катастрофата, при която загина Милен Цветков. Вижда се как той спира на светофара, вляво от него спират още две коли. Изведнъж отзад се задава джипът на дрогирания Кристиан Николов. Вижда се, че изобщо не прави опит да спре, а направо помита колата пред себе си.
Като по чудо оцеляват няколко пешеходци, които в същия момент пресичат пътното платно.
Вероятно улична камера е уловила момента.
Видеото е публикувано във фейсбук от бургаския общински съветник Георги Маринчев. Той е зам.-председател на „Гергьовден”, но влезе от листата на управляващата партия ГЕРБ.
Видео: https://youtu.be/-mNMbm_lB8U