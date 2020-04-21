Камера е заснела катастрофата, при която загина Милен Цветков. Пешеходци оцеляват по чудо

Сливен Медия преди 31 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 28

Във фейсбук се появи видео от самия момент на катастрофата, при която загина Милен Цветков. Вижда се как той спира на светофара, вляво от него спират още две коли. Изведнъж отзад се задава джипът на дрогирания Кристиан Николов. Вижда се, че изобщо не прави опит да спре, а направо помита колата пред себе си.

Като по чудо оцеляват няколко пешеходци, които в същия момент пресичат пътното платно.

Вероятно улична камера е уловила момента.

Видеото е публикувано във фейсбук от бургаския общински съветник Георги Маринчев. Той е зам.-председател на „Гергьовден”, но влезе от листата на управляващата партия ГЕРБ.

Видео: https://youtu.be/-mNMbm_lB8U