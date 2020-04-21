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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Поставят село Буковлък под 14-дневна карантина

21 април 2020 16:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 29
Полицейски автомобил

Село Буковлък е поставено под 14-дневна карантина! Тя започва да тече от полунощ.

Причината е, че четири заболели от коронавирус шивачки от голямо предприятие в Плевен, които живеят в селото.

Жителите на Буковлък са 5000.

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