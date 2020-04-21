Поставят село Буковлък под 14-дневна карантина

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 29

Село Буковлък е поставено под 14-дневна карантина! Тя започва да тече от полунощ.

Причината е, че четири заболели от коронавирус шивачки от голямо предприятие в Плевен, които живеят в селото.

Жителите на Буковлък са 5000.