Протест срещу нарушителите на пътя и бдение в памет на Милен Цветков в Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 14

Жители на Бургас се събраха на мълчаливо бдение. Близо 10 души се обединиха срещу шофьорите нарушители.

Поводът стана тежката катастрофа, при която загина телевизионния журналист Милен Цветков. А близо половин час бургазлии мълчаха в памет на погребаната справедливост за жертвите на пътя.

Предвид ситуацията, организаторите не призоваха за масовост, а да се спазват всички противоепидемични мерки. „Още едно дете остана без родител и се замислих, че за всичко това сме виновни ние като общество.

Така приехме, всъщност по този начин разрешихме редица хора да са извън закона. За тях да не важат правила“, каза организаторът на протеста Пламен Янев.

"Апелираме към институциите да си свършат качествено работата и този който го уби да си понесе отговорността, а не делото да бъде заметено", призова Стефан Петров.