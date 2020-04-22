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Сливен. Новини от източника. Последни новини

1015 са вече случаите с коронавирус в България, в Сливен има още трима с Covid-19

22 април 2020 08:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 70
Венцислав Мутафчийски

1015 вече са заразените с коронавирус в страната, от които 49 са новите случаи за изминалото денонощие. Най-много нови заразени за последните 24 часа са установени в Плевен - 17. от тях 13 души са от завод "Мизия". В София новите случаи са 16, във Видин - 4, Бургас – 3, Кюстендил - 3, Сливен - 3, Хасково – 1, Благоевград - 1, Пазарджик – 1,

Двама души са починали - жена от Сливен на 77-години и 49-годишен мъж след 11 дни интубация в Пирогов. Няма данни за придружаващи заболявания и в двата случая.

Нов случай на дете с доказан коронавирус има в Кюстендил - момиче на 15 години, което е в добро състояние и не е настанено в болница.

Снимка: Станимир Петков

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