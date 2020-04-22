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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Слънчево с леко повишение на максималните температури
Днес от север облачността ще се разкъсва и след обяд над по-голямата част от страната временно ще намалява до предимно слънчево. В Дунавската равнина и в източните райони отново ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, малко по-ниски по Черноморието, прогнозират синоптиците от НИМХ.
Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, след обяд слабо ще се понижи.
Над планините облачността ще се разкъсва; значителна ще се задържи над планинските масиви в Югозападна България и там сутринта все още ще превалява слаб сняг. Вятърът ще бъде предимно умерен, от изток-североизток. Максимална температура на надморска височина 1200 метра – около 5 градуса, на 2000 метра – минус 1.
Над Черноморието облачността ще бъде променлива. Ще духа умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 13 градуса. Температурата на морската вода е 12-13. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В Сливен ще бъде предимно слънчево със слаб, до умерен вятър от североизток. Минималната температура ще е 6 градуса, а максималната 15.
Снимка: pixabay.com