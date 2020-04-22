Кратко документално видео за морските таралежи

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Какво представляват морските таралежи?

Морските таралежи са бодливи безгръбначни животни. Възрастните морски таралежи са с форма на глобус и показват радиална симетрия в пет точки. Те се движат с помощта на система от тръбни крачета. Морските таралежи принадлежат към вида Echinodermata.

Какво ядат морските таралежи?

Морските таралежи ядат водорасли и могат да намалят водораслите, ако броят им нарасне твърде много. Устата на морския таралеж, наричана фенера на Аристотел е от долната страна и има пет остри зъба.

Как се възпроизвеждат морски таралежи?

Мъжките морски таралежи освобождават облаци от сперма, а женските отделят огромен брой яйца директно във водата на океана. Сперматозоидите оплождат яйцата. Оплодените яйца прерастват в свободно плуващи ембриони, които сами се развиват в ларви, наречени плутей. Плутеите плуват през океана като планктон, докато не се спуснат към морското дъно и метаморфозират в кълбовидни възрастни таралежи.