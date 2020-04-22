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Деца от България изнасилиха групово болно момиче в Германия

22 април 2020 10:10, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 34 минути, брой четения: 29
Деца от България изнасилиха групово болно момиче

Деца от България пребиха и изнасилиха групово психично болно момиче в Германия. Заснели и всичко с телефоните си. Те били арестувани и изправени пред съда. Магистратите обаче прецениха, че четири от петте хлапата не могат да носят наказателна отговорност и ги освободи. Те са на възраст между 12 и 14 години. Петият изнасилвач, който е на 15, беше осъден на 2 години и шест месеца затвор.

Грозната случка се разиграла в Муелхайм в западна Германия на 5 юли миналата година. Тогава най-голямото момче подмамило бившата си приятелка, която била на 18 години на детска площадка. Там двамата правили секс. След като приключил, пристигнали и приятелите му, който завлекли момичето в гората. Пребили го и го изнасилили брутално.

61-годишен мъж, който разхождал кучето си, успял да спаси момичето и да се обади в полицията. Незабавно районът бил отцепен и хлапетата били арестувани. Те прекарали едно денонощие в ареста, след което били предадени на родителите им. Започнало и дело. Магистратите обаче били безсилни да накажат изнасилвачите, тъй като повечето от тях били малолетни.

Това не е първото групово изнасилване от деца от България в Германия. Преди година във Велберт, който е близо до Мулхайм, осем тийнейджъри от България изнасилиха 13-годишно момиче. Тогава младежите обаче получиха ефективни присъди.

"Бг войс"

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Деца от България изнасилиха групово болно момиче
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