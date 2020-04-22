Намалява броят на безработните, регистрирани в Бюрото по труда в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 30

Намалява броят на безработните, които се регистрират в Бюрото по труда в Ямбол. Средно на ден документи подават около 40 души.

В първите дни след обявяването на извънредното положение ежедневно са обработвани документите на 70 – 80 освободени от работа, но сега потокът е на половина. Много от чакащите на опашката не се безработни, информира директорът на БТ в Ямбол Татяна Чанкова."

"Те не са освободени от никой сектор, те не са освободени от никъде. Защото смятат, че някой ще им дава някакви помощи. Сред чакащите за регистрация най-много са освободените от сферата на туризма и услугите", посочи г-жа Чанкова.

Същевременно по различни проекти в петте общини на областта са наети над 150 безработни, които са включени в социалните патронажи и оказват помощ на болни и самотноживеещи възрастни.