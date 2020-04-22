Криминална хроника Ямбол - 22.04.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 29

Информационен бюлетин 22.04.2020 г.

През изминалото денонощие на територията на областта са проверени 302 лица, поставени под карантина. Вчера, за времето от 07:00 ч. до 14:00 ч. от КПП-тата на входно-изходните пътни артерии на Ямбол са върнати 92 граждани, които не са имали основателна причина за влизане или излизане от областния град.