Цитат на деня: Мики Рурк

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Странни същества са хората. Правят гадости един на друг, а търсят прошка от Бога. Носят на вратовете си кръстчета, а в душите – нулички.