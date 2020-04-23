В България затварят джамиите за Рамазан, молитвите ще се предават по Интернет

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 31

Председателят на оперативния щаб Венцислав Мутафчийски обяви на днешния брифинг, че във връзка с мюсюлманските религиозни празници в България, Главното мюфтийство е издало заповед да се затворят храмовете, а самите молитви да се предават по Интернет.

„Събирането на големи вечери и фамилии се препоръчва да бъде в най-тесен кръг. Раздаването на храни, или така наречения Ифтар, да бъдат пакетирани, с възможност за дезинфекция на пакетите и да се раздават само на крайно нуждаещите“, каза още Мутафчийски.

По думите му, тъй като има нота от МВнР, че се готвят големи пътувания от Турция с редовни линии, от Националния оперативен щаб ще призоват МЗ и МВнР да вземат отношение, за да се преустановят пътуванията в този период.