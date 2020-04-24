Цитат на деня: Елин Пелин

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 7 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 7

Любовта бяга от човешките сърца, хората вече не са братя. Всеки зинал като ламя и прибира, мъкне, крие, като че ще векува на земята. Пречи им завистта, своещината, лошото сърце, пречи им дяволът. Той ги държи в ръцете си. Отворил е в душите им бакалница и търгува с доброто и злото.