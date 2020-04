Лекар и учен от БАН към Борисов: Можем да лекуваме COVID-19

Лекар и учен от БАН се обръщат с писмо към премиера Бойко Борисов, за да заявят, че има лечение на коронавируса. Става дума за терапия с високи дози витамин С и озонотерапия. За съжаление никой не е обърнал сериозно внимание на тяхното предложение. Ето какво се казва в разпространеното от писмо:

Уважаеми господа,

Непосредствено след създаването на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса, посредством проф. Коста Костов, председател на Медицинския съвет към Министерски съвет, предупредихме че концепцията за управление на епидемията COVID-19 почива на погрешното твърдение, че лечение на заболяванията от коронавируса SARS COV-2 не съществува.

Независимо че инфекцията е нова за човешката популация и не съществуват специфични ваксини или лекарствени средства срещу вируса, медицината разполага с универсални методи за лечение, с възможности за радикално противопоставяне на инфекции от разнообразен вирусен и бактериален характер.

Предоставихме изчерпателна научна и практическа информация за два клинични метода с доказана висока ефективност: Интравенозно лечение с витамин С във високи дози и Интравенозна озонотерапия. Посочените методи не са сертифицирани по методиките на “evidence based medicine” поради ниската си цена и липса на търговски интерес, но независимо от това, те са клинично доказани и се практикуват в стотици медицински заведения в света и Европейския съюз. По данни на Световната федерация по озонотерапия WFOT, 26 000 лекари от 50 държави практикуват този метод https://www.wfoot.org, а витамин С терапията е още по-разпространена.

Тези твърдения са подкрепени с медицинската експертиза на Медицински център за интегративна медицина, в който са лекувани хиляди онкоболни в напреднал стадий на рак, периодично заразявани с вирусни инфекции и за период от 14 години не е допуснат нито един случай на смърт или усложнения.

За изминалия период, по целия свят, настъпиха редица важни събития, свързани с предложените от нас методи.

По терапията с високи дози витамин С:

Беше публикуван значителен брой статии в научната литература подкрепящи ефикасността на лечението: „Can early and high intravenous dose of vitamin C prevent and treat coronavirus disease 2019 (COVID-19)?“, Medicine in Drug Discovery, 26 March 2020 и много други.

Беше изнесена информация за успешно лечение в болниците в Ню Йорк: „New York hospitals treating coronavirus patients with vitamin C, “New York Post”, 24.03.2020, „Нюйоркските болници лекуват болни от коронавирус с витамин C“, https://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=9609

Редакторът на китайското издание „Orthomolecular Medicine News Service“ Dr. Richard Cheng призова за незабавна употреба на витамин С за лечение на коронавируса, тъй като това е единственото до момента доказано ефективно средство за борба с COVID-19.

По озонотерапията:

Италианското общество по кислородна озонова терапия (SIOOT) предложи на Италианския институт по здравеопазване да използва терапията при пациенти с COVID-19 в светлината на доказани научни съображения, но още преди това редица болници в Ломбардия, най-засегнатият регион COVID-19 в Италия, вече са започнали употребата му с позитивни резултати. Под патронажа на Nuova FIO са официално разрешени изпитвания от Етичната комисия на университета Сапиенца и във Фондацията за болници на института Poliambulanza в Бреша, след одобрение от неговия Етичен комитет. Университетският хостел Santa Maria della Misericordia в Удине – Италия проведе пилотно проучване под одобрението на етичната комисия на болницата. Те са получили много положителни резултати, намалявайки процента на интубация от 15% на 3%.

Три изпитвания на озонотерапия за лечение на COVID-19 се провеждат в болница Tinjian Huanju, Китай. С помощта на WFOT се провеждат изпитвания в Португалия и Бразилия. Проучвания са започнали в болници на Румъния и Турция, с одобрение на техните етични комитети.

Вместо да бъде проявен интерес към тези перспективни предложения и да бъдат използвани всички ефективни възможности за лечение и за спасяване на човешки живот, Националният оперативен щаб укрива медицинска информация, демонстрира професионална и управленска некомпетентност и систематично Ви дава съвети, които не носят полза за успешното излизане на страната ни от настоящата епидемиологична обстановка.

Предвид, че според чл.3, ал.1 от Закон за здравето: „Държавната здравна политика се ръководи и осъществява от Министерския съвет.“, а според чл.5, ал.1, т.1 от същия закон: „Министърът на здравеопазването ръководи националната система за здравеопазване и осъществява контрол върху дейностите по опазване здравето на гражданите“ и именно Вие носите отговорност за всяко политическо решение в сферата на здравеопазването, се обръщаме към Вас, загрижени че продължаващото бездействие да вземете предвид потвърдена здравна информация и предложения, които дават възможност за успешното излизане на страната ни от настоящата епидемиологична обстановка, носи все повече вреди за благополучието на гражданите у нас – физическо, психологическо, икономическо и социално.

Настояваме да предприемете незабавни мерки за промяна на погрешния курс на борба с инфекцията чрез социална изолация с административни репресии и го насочите към медицинските възможности, които Ви предлагаме.

В изпълнение на гражданския и професионалния си дълг, ние препоръчваме всеки заразен от COVID-19 български гражданин да изисква лечение с посочените по-горе методи и ако не го получи, да защити правата си по съдебен ред.

За последен път изразяваме готовност и за професионално съдействие.

23.04.2020 г. Д-р Христо Дамянов, д.м.

София Проф. Лъчезар Аврамов, д.ф.н.