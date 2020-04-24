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Борисов поздрави мюсюлманите за Рамазан: Свещеният месец тази година ще е по-различен

24 април 2020 09:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов поздрави мюсюлманската общност за започващия свещен месец за исляма празник Рамазан. Той използва Facebook профила си, за да отправи апел, че колкото по-отговорни бъдем, толкова по-скоро ще може да се върнем към обичайния си начин на живот.

Министър-председателят отбеляза, че тазгодишният свещен за мюсюлманите празник ще бъде значително по-различен.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/borisov-pozdravi-miusiulmanite-za-ramazan-sveshteniiat-mesec-tazi-godina-shte-e-po-razlichen-2223075
Снимки: Правителствена информационна служба и Фейсб

Снимки

Поздрав от Бойко Борисов
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