Борисов поздрави мюсюлманите за Рамазан: Свещеният месец тази година ще е по-различен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Премиерът Бойко Борисов поздрави мюсюлманската общност за започващия свещен месец за исляма празник Рамазан. Той използва Facebook профила си, за да отправи апел, че колкото по-отговорни бъдем, толкова по-скоро ще може да се върнем към обичайния си начин на живот.

Министър-председателят отбеляза, че тазгодишният свещен за мюсюлманите празник ще бъде значително по-различен.

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