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"Топлофикация" - Сливен обяви край на отоплителния сезон

24 април 2020 09:38, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 59
ТЕЦ - Сливен

"Топлофикация Сливен" ЕАД уведомява своите клиенти, че от 27 април 2020 г. (понеделник) започва поетапно да спира отоплението в града.

Първоначално ще бъде прекратено топлоподаването към обществените административни сгради. След това ще бъде спряно отоплението в жилищните сгради и накрая - в болничните заведения.

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