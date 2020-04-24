"Топлофикация" - Сливен обяви край на отоплителния сезон

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 59 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 59

"Топлофикация Сливен" ЕАД уведомява своите клиенти, че от 27 април 2020 г. (понеделник) започва поетапно да спира отоплението в града.

Първоначално ще бъде прекратено топлоподаването към обществените административни сгради. След това ще бъде спряно отоплението в жилищните сгради и накрая - в болничните заведения.