Криминална хроника Ямбол - 24.04.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 23

Информационен бюлетин 24.04.2020 г.

Служители от ОДМВР-Ямбол задържаха 30-годишен мъж за притежание на наркотици. Вчера в село Кукорево, по време на полицейска операция е спрян за проверка лек автомобил „Форд“, управляван от 30-годишен местен жител. При проверката на автомобила са намерени 2 джъмера със суха зелена тревиста маса, която при направения наркотест реагирала на марихуана. Впоследствие водачът е предал още 52 джъмпера с марихуана, с общо тегло около 40 гр. и везна, които държал в дома си. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. Разследването по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

Служители от РУ-Елхово разследват кражба от складово помещение в града. В полицията постъпил сигнал, че за времето от 17 до 22 април, след взлом на стена от складово помещение, собственост на местен търговец е извършена кражба на козметични продукти и шоколадови изделия. По случая е образувано досъдебно производство.