Генералното консулство на Турция в Бургас дари защитни облекла за Сливен

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Община Сливен получи днес дарение от Генералното консулство на Република Турция в Бургас. Предоставят се 200 защитни костюма за многократна употреба, които ще бъдат разпределени в здравните заведения. От името на медицинските работници, ръководството на Общината благодари на генералния консул Н.Пр. Селен Гюзел за направеното дарение, предназначено за нуждите в борбата с коронавируса.

24.04.2020 г.