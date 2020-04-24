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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Генералното консулство на Турция в Бургас дари защитни облекла за Сливен

24 април 2020 17:25, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 23
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Община Сливен получи днес дарение от Генералното консулство на Република Турция в Бургас. Предоставят се 200 защитни костюма за многократна употреба, които ще бъдат разпределени в здравните заведения. От името на медицинските работници, ръководството на Общината благодари на генералния консул Н.Пр. Селен Гюзел за направеното дарение, предназначено за нуждите в борбата с коронавируса.

24.04.2020 г.

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