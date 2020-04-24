Генералното консулство на Турция в Бургас дари защитни облекла за Сливен

Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 15

Община Сливен получи днес дарение от Генералното консулство на Република Турция в Бургас.

Предоставят се 200 защитни костюма за многократна употреба, които ще бъдат разпределени в здравните заведения.

От името на медицинските работници, ръководството на Общината благодари на генералния консул Н.Пр. Селен Гюзел за направеното дарение, предназначено за нуждите в борбата с коронавируса.