Община Сливен получи днес дарение от Генералното консулство на Република Турция в Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 22

Община Сливен получи днес дарение от Генералното консулство на Република Турция в Бургас. Предоставят се 200 защитни костюма за многократна употреба, които ще бъдат разпределени в здравните заведения. От името на медицинските работници, ръководството на Общината благодари на генералния консул Н.Пр. Селен Гюзел за направеното дарение, предназначено за нуждите в борбата с коронавируса.