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Земетресение разтърси Румъния, усетено е и в България
Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля Румъния в 01:05 ч. българско време на 25 април. Това показват данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Епицентърът е бил в района на планината Вранча, предаде NOVA.
В сайта на Европейския сеизмологичен център потребители близо до епицентъра описват труса като кратък, но силен. Земетресението е усетено в почти цялата източна половина на Румъния, в Молдова, в Украйна и в България.
Коментарите от България в потребителската зона на Европейския сеизмологичен център са за "слаба вибрация”. Сигналите са от Варна и Русе.
На този етап няма информация за щети и пострадали.
Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com