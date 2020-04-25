Земетресение разтърси Румъния, усетено е и в България

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля Румъния в 01:05 ч. българско време на 25 април. Това показват данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Епицентърът е бил в района на планината Вранча, предаде NOVA.

В сайта на Европейския сеизмологичен център потребители близо до епицентъра описват труса като кратък, но силен. Земетресението е усетено в почти цялата източна половина на Румъния, в Молдова, в Украйна и в България.

Коментарите от България в потребителската зона на Европейския сеизмологичен център са за "слаба вибрация”. Сигналите са от Варна и Русе.

На този етап няма информация за щети и пострадали.