Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение разтърси Румъния, усетено е и в България

25 април 2020 09:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53
Земетресение

Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля Румъния в 01:05 ч. българско време на 25 април. Това показват данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Епицентърът е бил в района на планината Вранча, предаде NOVA.

В сайта на Европейския сеизмологичен център потребители близо до епицентъра описват труса като кратък, но силен. Земетресението е усетено в почти цялата източна половина на Румъния, в Молдова, в Украйна и в България.

Коментарите от България в потребителската зона на Европейския сеизмологичен център са за "слаба вибрация”. Сигналите са от Варна и Русе.

На този етап няма информация за щети и пострадали.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 