Нови 4 случая на коронавирус са доказани за последните 24 часа в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 52 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 52

Нови 4 случая на коронавирус са доказани за последните 24 часа в Сливен.

Двама са излекуваните. Това съобщиха току-що от Националния оперативен щаб.

С това случаите на коронавирус в нашия град стават 40.

Общият брой на заразените в България са 1290, 22 случая са от София. Има и нова жертва за денонощието - 81-годишен мъж с множество заболявания. Това съобщиха на брифинг от Националния оперативния щаб.

Активните случаи са общо 1030. 205 души са излекувани, 8 нови са излекувани за денонощието.

В София са 22 нови случая, в Кюстендил - 13 случая, там има ново огнище - 12 са от Дупница, Видин - 5, без медицински персонал. Плевен - 3, Благоевтград - 3, Русе - 2. Пазарджик, Велико Търново и Стара Загора, Ямбол - по един случай.