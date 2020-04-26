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Изпитите след 7 и 12 клас – през юни

26 април 2020 11:22, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30
Изпитите след 7 и 12 клас – през юни

„Като индикативни дати за държавните зрелостни изпити сме предложили 29 май и 1 юни. След обсъждане евентуално ще предложим една седмица по-късно да се проведат. Така че изпитите ще бъдат през юни най-вероятно”. Това обяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

„Учениците от 7 и 12 клас са с приоритетно значение. За тях е важно да завършат, защото трябва да кандидатстват после. За другите искам до 7-ми или 10-и май да ми дадете вариант – ще пускаме ли детските градини, по какъв начин, колко”, заяви премиерът Борисов.

Той беше категоричен, че няма да се режат пари в образованието.

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