В следобедните часове ще има облаци и на места ще превали и прегърми

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 38

Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в южната половина от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд, в отделни райони с гръмотевици, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са от 4° до 9°, максималните ще са между 20° и 25°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд по южното крайбрежие ще превали. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12-13°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В Сливен ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се заоблачи, но валежи са малко вероятни. Минималната температура ще е 6°, а максималната 22°.