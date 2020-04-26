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Сливен. Новини от източника. Последни новини

700 лева глоба за шофьор, минал със 120 километра по оживен булевард в Пловдив

26 април 2020 14:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Снимката е илюстративна

Водач на лек автомобил отнесе 700 лева глоба, след като бил засечен да кара със 120 километра в час по оживен булевард в Пловдив.

Глобата бе наложена от Пътната полиция в града под тепетата, съобщава bTV. Нарушението е засечено днес преди обяд. На шофьора ще му бъде отнета книжката за срок от три месеца.

Снимка: pixabay.com

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