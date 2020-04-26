700 лева глоба за шофьор, минал със 120 километра по оживен булевард в Пловдив

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Водач на лек автомобил отнесе 700 лева глоба, след като бил засечен да кара със 120 километра в час по оживен булевард в Пловдив.

Глобата бе наложена от Пътната полиция в града под тепетата, съобщава bTV. Нарушението е засечено днес преди обяд. На шофьора ще му бъде отнета книжката за срок от три месеца.