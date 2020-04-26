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Погребаха Милен Цветков в изключително тесен кръг

26 април 2020 17:28, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 52
Погребаха Милен Цветков в изключително тесен кръг

Журналистът Милен Цветков бе погребан от своите близки в изключително тесен кръг. Около 20 души, с маски и на необходимото социално разстояние, се събраха днес - точно седмица след гибелта му, за да го изпратят в сетния му път.

На погребението присъства голямата дъщеря на журналиста Калина, която преди дни пристигна от Нидерландия и трябваше да бъде в карантина, но лично шефът на Националния оперативен щаб ген. Мутафчийски й даде разрешение да я наруши.

В частния гробищен парк в "Бояна" бе дошла и жената, с която Милен Цветков живееше в момента - Милена Иванова, както и приятели и колеги. Около гроба му има венци, голяма част от които от бели цветя. Един от тях е от децата му Боян и Калина. Венец има и от Нова телевизия.

Журналистът бе убит от дрогирания 22-годишен джигит Кристиан Николов при зверска катастрофа на бул. "Черни връх".

 

Снимка: Блиц

"Лупа бг"

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