Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 27.04-03.05.2020 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 27 април до 3 май 2020 г.?
Лимони клас 1 – 3,79 лв. за кг.
Гръцки черни маслини „Джайънтс“ от нашата витрина – 4,39 лв. за кг.
Слънчогледово олио „Клас“ – 1,99 лв. за 1 литър
Бира „Астика“ – 0,69 лв. за кен
Бира „Ариана“ – 1,79 лв. за 2 литра
Свински бут „Елена“ – 23,99 лв. за кг.
Луканка Добруджанска или Чардака – 26,85 лв. за кг.
Сирене от козе мляко – 10,49 лв. за кг.
Кашкавал от краве мляко „Lacrima“ по БДС – 7,29 лв. за 2х250 грама
Екстра брашно „София МЕЛ“ – 2,49 лв. за 2 кг.
За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков