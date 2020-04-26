Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 27.04-03.05.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 25

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 27 април до 3 май 2020 г.?

Лимони клас 1 – 3,79 лв. за кг.

Гръцки черни маслини „Джайънтс“ от нашата витрина – 4,39 лв. за кг.

Слънчогледово олио „Клас“ – 1,99 лв. за 1 литър

Бира „Астика“ – 0,69 лв. за кен

Бира „Ариана“ – 1,79 лв. за 2 литра

Свински бут „Елена“ – 23,99 лв. за кг.

Луканка Добруджанска или Чардака – 26,85 лв. за кг.

Сирене от козе мляко – 10,49 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко „Lacrima“ по БДС – 7,29 лв. за 2х250 грама

Екстра брашно „София МЕЛ“ – 2,49 лв. за 2 кг.

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/