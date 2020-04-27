Цитат на деня: Ницше

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Самотата ми не зависи от присъствието или отсъствието на хора. Напротив, мразя този, който краде от самотата ми, без в замяна да ми предлага истинска компания.