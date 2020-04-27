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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Внасят подписка с искане за оставката на здравния министър - подписаха я над 15 600 души

27 април 2020 10:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 34
Кирил Ананиев

В понеделник в Министерския съвет ще бъде внесена подписка с искане за оставката на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и спиране на строежа на бъдещата детска болница в софия. Според недоволните строежът е прекалено стар, а нова сграда ще се построи по-бързо и по-евтино.

Петицията е на инициативата „За истинска детска болница", а документът е подписан от над 15 600 души

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