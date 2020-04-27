Внасят подписка с искане за оставката на здравния министър - подписаха я над 15 600 души

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 34

В понеделник в Министерския съвет ще бъде внесена подписка с искане за оставката на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и спиране на строежа на бъдещата детска болница в софия. Според недоволните строежът е прекалено стар, а нова сграда ще се построи по-бързо и по-евтино.

Петицията е на инициативата „За истинска детска болница", а документът е подписан от над 15 600 души