Домашни животни, пчелни кошери и две сгради са спасени при пожар в стопанска постройка в Шивачево

Сливен Медия преди 35 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 15

Пожарникари от Твърдица спасиха домашни животни, пчелни кошери и две сгради при пожар в стопанска постройка в град Шивачево.

Пожарът е възникнал на 25 април, около 13,20 часа, в имот, собственост на 67-годишен мъж. Пострадали няма. Произшествието е ликвидирано в 15,00 часа от два екипа на РСПБЗН- Твърдица.

Унищожени са фураж, люцерна, 90 кв.м. покривна конструкция. Спасени са 2 сгради, 11 ярета, 20 пчелни кошера и други постройки. Причината за пожара е късо съединение в ел.инсталация на стопанската постройка.

Екипи на регионалните служби ПБЗН в Сливен и Котел са гасили пожари, възникнали в сухи треви и отпадъци. Оказана е техническа помощ в три от случаите.