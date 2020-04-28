Цитат на деня: Зигмунд Фройд

Сливен Медия преди 9 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 9

Единственият човек, с когото трябва да се сравнявате – това сте вие в миналото. И единственият, от когото трябва да сте по- добри – това сте вие сега.