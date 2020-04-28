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Цитат на деня: Зигмунд Фройд

28 април 2020 07:32, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 9 минути, брой четения: 9
Зигмунд Фройд

Единственият човек, с когото трябва да се сравнявате – това сте вие в миналото. И единственият, от когото трябва да сте по- добри – това сте вие сега.

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