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Народното събрание се събира на извънредно заседание днес

28 април 2020 08:01, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26
Народно събрание

Народното събрание се събира на извънредно заседание.

Една единствена точка има в дневния ред. Изслушване на премиера Бойко Борисов относно актуалното състояние в страната във връзка с пандемията от COVID-19 и ефективността на предприетите здравни, икономически и социални мерки.

Това е втори опит за изслушване на министър-председателя във връзка с кризата. Преди седмица депутатите от ГЕРБ отказаха да се регистрират и в Парламента не се събра кворум, за да бъде изслушан премиерът.

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