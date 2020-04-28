Народното събрание се събира на извънредно заседание днес

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Народното събрание се събира на извънредно заседание.

Една единствена точка има в дневния ред. Изслушване на премиера Бойко Борисов относно актуалното състояние в страната във връзка с пандемията от COVID-19 и ефективността на предприетите здравни, икономически и социални мерки.

Това е втори опит за изслушване на министър-председателя във връзка с кризата. Преди седмица депутатите от ГЕРБ отказаха да се регистрират и в Парламента не се събра кворум, за да бъде изслушан премиерът.