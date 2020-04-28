Прекъсване на водоподаването на с.Струпец

ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 19

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт в с.Струпец на 28.04.2020 г. ще бъде прекъснато водоподаването от 09.00 до 15.30 часа. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.