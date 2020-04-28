Прекъсване на водоподаването в района на юг от ул. "Карандила"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.04.2020г. до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района юг от ул. "Карандила".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.