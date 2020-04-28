Горя 40 декара черешова градина в село Драгоданово

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Екип от трима сливенски пожарникари спасиха 40 декара черешова градина в село Драгоданово. Сигналът за пожар в овощна градина в село Драгоданово е получен в 15,31 часа на 27 април в РСПБЗН-Сливен.

Произшествието е ликвидирано от един екип от трима служители, които са използвали всички средства, включително и гасене с ръчни средства, за да овладеят пожара. Произшествието е предизвикано от запалено сметище близо до овощната градина. Спасени са 40 декара от насажденията, унищожени са 1 декар.

Овощната градина е собственост на 53-годишен мъж от село Драгоданово.