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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването на кв.Даме Груев и кв. Надежда

28 април 2020 10:17, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 3

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.04.2020г.(вторник) до 14.00 часа е прекъснато водоподаването на кв.Даме Груев и кв. Надежда

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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