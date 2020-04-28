Прекъсване на водоподаването на кв.Даме Груев и кв. Надежда

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 3 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 3

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.04.2020г.(вторник) до 14.00 часа е прекъснато водоподаването на кв.Даме Груев и кв. Надежда

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.