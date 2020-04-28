Българското правителство ще работи по мерките срещу Covid-19 без извънредно положение

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 44

Българското правителство работи по отделен закон за мерките срещу разпространението на Covid-19, каза премиерът на страната Бойко Борисов след изслушването в парламента относно ефективността на кабинета на фона на коронавирусната криза.

Така мерките срещу новия коронавирус ще бъдат взети законно, без да има извънредно положение, обясни премиерът Борисов. Извънредното положение в България приключва на 13 май.