Прокуратурата в Ямбол наложи 2 години ефективна присъда лишаване от свобода за мъж блудствал с 22 годишна жена

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 37

По внесен обвинителен акт на Районна прокуратура – Ямбол бе наложено ефективно наказание от 2 години „лишаване от свобода“ спрямо виновника. Той е признат за виновен в извършване на действия, целящи да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на 22-годишна жена. Престъплението е извършено на 01.09.2019 г. в гр. Ямбол, ул. „Цар Самуил“. То е квалифицирано по чл.150, ал.1 от НК.

По време на разследването е установено, че блудствените действия са извършени около 10:00 ч. на горепосочената дата, когато мъжът хванал и стиснал пострадалата за ръката, а след това започнал да я опипва.

Наказанието е постановено по реда на съкратеното следствие. То трябва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим в затвор.

Присъдата на Районен съд – Ямбол е потвърдена и от Окръжния съд в града, което означава, че тя е окончателна и не подлежи на обжалване.