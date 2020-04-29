Цитат на деня: Маргарет Тачър

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Дори и да можеш да ходиш по вода, хората, които ти завиждат, ще кажат, че е защото не умееш да плуваш.