Прекъсване водоподаването в района на ул."Кап.Мамарчев"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.01.2020г.(сряда) до 14.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Кап. Мамарчев" бул. "Антим I-ви" и ул. "Професор Асен Златаров".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.