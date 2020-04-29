Вдигнаха карантината в село Паничерево

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

В полунощ изтече карантината в село Паничерево, тъй като заразата там засега е овладяна по данни на Националния оперативен щаб.

Остават противоепидемичните мерки, като носене на маски, висока лична хигиена и спазване на социална дистанция.

Селото бе под карантина от 15 април, то е с 950 жители, които бяха тествани с бързи тестове.

Село Паничерево бе под карантина от 15 април, след като мъж с коронавирус избяга от старозагорската болница и се върна в дома си в селото.

Властите впоследствие откриха мъжа и го върнаха обратно в болницата, така селото остана под карантина за 14 дни.