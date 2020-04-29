Криминална хроника Ямбол - 29.04.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 34

Информационен бюлетин 29.04.2020 г.

Водач, употребил наркотични вещества е установен на КПП-Роза в Ямбол. На 29 април към 06:00 часа полицейски служители извършили проверка на товарен автомобил „Мерцедес“, управляван от 27-годишен местен жител. При тестването на водача за употреба на наркотични вещества и техните аналози, техническото средство отчело положителен резултат за метамфетамин. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.