Влак прегази възрастен мъж на жп спирка във Великотърновско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 25

Влак прегази 84-годишен мъж на жп спирка във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 28 април в 10:00 чааса, на жп спирка в село Бутово. По първоначална информация, възрастният мъж е пресичал неправилно коловозите и въпреки подадената звукова сигнализация от машиниста, влакът го е блъснал.

Той е откаран в Спешна помощ-Павликени, където е починал. Машинистите са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.