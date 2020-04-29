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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Влак прегази възрастен мъж на жп спирка във Великотърновско

29 април 2020 11:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 25
ЖП линии

Влак прегази 84-годишен мъж на жп спирка във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 28 април в 10:00 чааса, на жп спирка в село Бутово. По първоначална информация, възрастният мъж е пресичал неправилно коловозите и въпреки подадената звукова сигнализация от машиниста, влакът го е блъснал.

Той е откаран в Спешна помощ-Павликени, където е починал. Машинистите са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: pixabay.com

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