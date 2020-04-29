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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Призив към близките на 67-годишен пациент да го приберат от болницата

29 април 2020 12:44, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 17 минути, брой четения: 18
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Ръководството на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен умолява близките на свой пациент да го приберат от болницата. 67-годишният Мирослав Русев Георгиев е настанен в Отделението по неврохирургия миналата седмица. Той трябва да бъде изписан и се нуждае от домашно лечение и грижи. Болният има три деца и сестра, които могат да му осигурят престой в домашна обстановка, но никой от тях не го търси. Умоляват се неговите роднини да проявят отговорност и милосърдие към възрастния човек. Това е поредният случай, в който пациент бива изоставен от роднините си и те се издирват чрез полицията, социални работници и медиите.

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