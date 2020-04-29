МБАЛ "Д-р Иван Селимински" с призив към близките на 67-годишен пациент да го приберат от болницата

Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 37

Ръководството на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен умолява близките на свой пациент да го приберат от болницата.

67-годишният Мирослав Русев Георгиев е настанен в Отделението по неврохирургия миналата седмица. Той трябва да бъде изписан и се нуждае от домашно лечение и грижи.

Болният има три деца и сестра, които могат да му осигурят престой в домашна обстановка, но никой от тях не го търси. Умоляват се неговите роднини да проявят отговорност и милосърдие към възрастния човек.

Това е поредният случай, в който пациент бива изоставен от роднините си и те се издирват чрез полицията, социални работници и медиите.