Цитат на деня: Артур Шопенхауер

Сливен Медия преди 33 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 16

Състраданието към животните е толкова тясно свързано с добротата на характера, че може с увереност да се твърди: не може да бъде добър към хората този, който е жесток към животните.