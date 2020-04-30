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Цитат на деня: Артур Шопенхауер

30 април 2020 07:25, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 33 минути, брой четения: 16
Артур Шопенхауер

Състраданието към животните е толкова тясно свързано с добротата на характера, че може с увереност да се твърди: не може да бъде добър към хората този, който е жесток към животните.

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