Бдение в памет на Милен Цветков в няколко града

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Мълчаливо бдение след смъртта на Милен Цветков ще се проведе в няколко града днес точно по обяд. Събитието е под надслов "Ще възкръсне ли съдебната система“ в памет на Милен Цветков" и ще се състои пред Съдебните палати в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора.

Хората настояват за справедлив процес и адекватно наказание за смърт на журналиста. Милен Цветков загина в тежка катастрофа на Великден, при която джипът на 22-годишния Кристиан Николов се вряза с висока скорост в автомобила на Милен на бул. "Черни връх“ в столицата.