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Бдение в памет на Милен Цветков в няколко града

30 април 2020 08:12, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33
Бдение в памет на Милен Цветков в няколко града

Мълчаливо бдение след смъртта на Милен Цветков ще се проведе в няколко града днес точно по обяд. Събитието е под надслов "Ще възкръсне ли съдебната система“ в памет на Милен Цветков" и ще се състои пред Съдебните палати в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора.

Хората настояват за справедлив процес и адекватно наказание за смърт на журналиста. Милен Цветков загина в тежка катастрофа на Великден, при която джипът на 22-годишния Кристиан Николов се вряза с висока скорост в автомобила на Милен на бул. "Черни връх“ в столицата.

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