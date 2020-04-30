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51 са случаите на Covid-19 за денонощието, заразените са общо 1488

30 април 2020 08:15, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 46
Венцислав Мутафчийски

51 са доказаните случаи от 1156 извършени PCR изследвания за денонощието. Установените случаи до момента са 1488, активните случаи са 1157, съобщи на редовния си сутрешен брифинг ръководителят на Националния оперативен щаб ген. Венцислав Мутафчийски.

Активните области са 11.

7 случая са в София – “Пиргов“, “Иван Рилски“, Александровска болница и Инфекциозна болница са настанени по един, амбулаторните са 3.

В Плевен има 13 случая, в Пловдив - 12, Видин - 7, Кюстендил - 4, Враца - 2, Перник-2, Габрово, Русе, Смолян и Стара Загора по един.

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