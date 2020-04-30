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Сливен. Новини от източника. Последни новини
51 са случаите на Covid-19 за денонощието, заразените са общо 1488
51 са доказаните случаи от 1156 извършени PCR изследвания за денонощието. Установените случаи до момента са 1488, активните случаи са 1157, съобщи на редовния си сутрешен брифинг ръководителят на Националния оперативен щаб ген. Венцислав Мутафчийски.
Активните области са 11.
7 случая са в София – “Пиргов“, “Иван Рилски“, Александровска болница и Инфекциозна болница са настанени по един, амбулаторните са 3.
В Плевен има 13 случая, в Пловдив - 12, Видин - 7, Кюстендил - 4, Враца - 2, Перник-2, Габрово, Русе, Смолян и Стара Загора по един.