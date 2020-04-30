Прекъсване водоподаването на част от кв.„ Клуцохор„

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 30.04.2020г.(Четвъртък)от 10.30 до 14:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в Източната част на кв„Клуцохор„ в района на ул „Попска„.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.