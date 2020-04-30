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ДОСТАВКА ПО СХЕМИ "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" и "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

30 април 2020 12:29, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 24

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че пакетите на ДФЗ с хранителни продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко", полагащи се за периода 13 март - 13 май 2020 г. можете да получите еднократно на 04.05.2020 г./понеделник/ от 11.00 ч. до 18.00 ч. в училище /източен вход/. Продуктите ще бъдат в пакет за всяко дете.

Напомняме Ви да спазвате всички противоепидемични мерки - да бъдете с маски, да спазване изискуемото отстояние един от друг. Желателно е да носите химикал за подпис.

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