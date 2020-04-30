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Музикален поздрав

30 април 2020 15:31, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 17 минути, брой четения: 7

Поздрав за вас от прекрасната Алиша Тодорова от 1 "В" клас!

 

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/587067788877939/

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